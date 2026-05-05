Παναθηναϊκός για Ακίλε Πολονάρα: «Συγχαρητήρια για την σπουδαία καριέρα σου»

Ο Πολονάρα σε ματς της Μπολόνια κόντρα στον Παναθηναϊκό (ΦΩΤΟ ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ/EUROKINISSI)

Ο Ακίλε Πολονάρα ανακοίνωσε πριν από λίγες ώρες την απόσυρσή του από το επαγγελματικό μπάσκετ σε ηλικία 34 ετών, δίνοντας εδώ και καιρό μεγάλη μάχη με οξεία μυελογενή λευχαιμία, ολοκληρώνοντας έτσι μια καριέρα που σημαδεύτηκε τόσο από επιδόσεις στο υψηλό μπασκετικό επίπεδο, αλλά και από σοβαρή περιπέτεια υγείας.

Με μια ανάρτησή του, ο Ακίλε Πολονάρα παραδέχθηκε πως, παρά την αστείρευτη θέλησή του να αγωνιστεί και τις επίπονες ατομικές προπονήσεις, το σώμα του υπέδειξε το τέλος της διαδρομής, ανακοινώνοντας έτσι το τέλος της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας στο χώρο του μπάσκετ.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έσπευσε να πει το δικό της “αντίο’ στον Ιταλό, αλλά και να του δώσει τα συγχαρητήριά της για τη μάχη που έδωσε, καθώς και για την καριέρα του στα παρκέ.

Εξάλλου, δεν είναι λίγες οι φορές όπου ο ίδιος ο Πολονάρα, έχει προχωρήσει σε αναρτήσεις, φορώντας φανέλες των “πρασίνων”. Τόσο του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, όσο επίσης και του Κέντρικ Ναν.

“Συγχαρητήρια για την σπουδαία καριέρα Ακίλε Πολονάρα, σου ευχόμαστε τα καλύτερα” αναφέρει το “τριφύλλι”.

