Η ΑΕΚ προπονήθηκε στην Allwyn Arena πριν το παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet

Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Μάρκο Νίκολιτς για την ΑΕΚ
Ο Μουκουντί
Ο Μουκουντί σε προπόνηση στην Allwyn Arena (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet στην 24η αγωνιστική της Super League, με την τελευταία προπόνηση να γίνεται στην Allwyn Arena.

Μετά την ισοπαλία στην έδρα του Βόλου, η ΑΕΚ “καίγεται” για τη νίκη κόντρα στην ΑΕΛ Novibet και ο Μάρκο Νίκολιτς θα έχει μαζί του όλους τους διαθέσιμους παίκτες, καθώς δεν ανακοίνωσε για μία ακόμη φορά αποστολή και θα επιλέξει την τελευταία στιγμή, τους ποδοσφαιριστές που θα βρίσκονται δίπλα του στο ματς με τους Θεσσαλούς.

Ο προπονητής της Ένωσης μπορεί να υπολογίζει ξανά και στον Αρόλντ Μουκουντί, ο οποίος εξέτισε την ποινή του κόντρα στον Βόλο και αναμένεται να είναι βασικός κόντρα στην ΑΕΛ Novibet.

 
Αύριο Σάββατο (07/03/26) στις 18:00 το ματς της ΑΕΚ με την ΑΕΛ Novibet.
