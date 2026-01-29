Η ΑΕΚ σε προχωρημένες συζητήσεις με την Σταντάρ Λιέγης για τον Χακίμ Σαχαμπό, σύμφωνα με τους Βέλγους

Σε διαπραγματεύσεις με τη Σταντάρ Λιέγης για την απόκτηση του Χακίμ Σαχαμπό, φαίνεται πως είναι η ΑΕΚ, σύμφωνα με την πληροφόρηση που υπάρχει από το Βέλγιο.

Πιο συγκεκριμένα, ο έγκυρος ρεπόρτερ Σάσα Ταβολιέρι αποκάλυψε το όνομα του Χακίμ Σαμπαχό, με τον 20χρονο χαφ από τη Ρουάντα συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία του προφίλ ποδοσφαιριστή που η ΑΕΚ εμφανιζόταν να ψάχνει, για να ενισχυθεί στο χώρο του κέντρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Ο ελληνικός σύλλογος και η Σταντάρ Λιέγης βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις για την μόνιμη μεταγραφή του Ρουαντέζου γύρω από μια συμφωνία μεταξύ 1 εκατομμυρίου και 2 εκατομμυρίων ευρώ”, αναφέρει ο Βέλγος δημοσιογράφος στην ανάρτησή του.

EXCLUSIF – L’AEK Athènes fonce sur Hakim Sahabo !



Le club grec et le Standard de Liège sont en discussions avancées pour le transfert définitif du Rwandais autour d’un deal entre €1M et €2M.



Sahabo a ouvert la porte. #mercato #RSCL #JPL #aekfc pic.twitter.com/QCwPwTDZUL — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) January 29, 2026

Ο Σαχαμπό έχει γεννηθεί στις Βρυξέλλες από πατέρα από το Μπουρουντί, ωστόσο έχει επιλέξει να παίζει με την εθνική Ρουάντας (καταγωγή της μητέρας του) έχοντας ήδη 5 εμφανίσεις. Πέρασε από την δεύτερη ομάδα της Λιλ, ενώ το 2022 πήγε στη Σταντάρ Λιέγης, η οποία στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν τον έδωσε δανεικό στην Μπέρσοτ, όπου είχε 15 συμμετοχές και 1 ασίστ.

Φέτος έχει 14 συμμετοχές στο πρωτάθλημα Βελγίου. Η τελευταία του συμμετοχή ήταν στις 21 Νοεμβρίου, καθώς έκτοτε ήταν για δύο ματς στον πάγκο και στη συνέχεια αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού. Στο παρελθόν είχε βρεθεί στο στόχαστρο των Αταλάντα, Μπολόνια και Λέστερ.