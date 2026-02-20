Η ΑΕΚ τέταρτο φαβορί για την κατάκτηση του Conference League

Η ΑΕΚ βρίσκεται ανάμεσα στα φαβορί για την κατάκτηση του Conference League, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Football Rankings, οι οποίες βασίζονται σε δεδομένα και αναλύσεις της Opta Analyst.

Έχοντας πάρει την απευθείας πρόκριση στους “16” του Conference League, η ΑΕΚ συγκεντρώνει 8% πιθανότητες για να φτάσει μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου, αποτελώντας το τέταρτο φαβορί της διοργάνωσης.

Μπροστά από την ΑΕΚ βρίσκονται η Κρίσταλ Πάλας με 31%, η Στρασμπούρ με 13% και η Φιορεντίνα με 9%, ενώ πίσω της ακολουθούν ομάδες όπως η Μάιντς (7%), η Σπάρτα Πράγας (6%) και η Ράγιο Βαγιεκάνο (6%).

Οι προβλέψεις αυτές προκύπτουν από ειδικό μοντέλο που λαμβάνει υπόψη στατιστικά δεδομένα, αποδόσεις και πιθανές διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό.

Υπενθυμίζεται ότι η ΑΕΚ περιμένει να μάθει αντίπαλο στους “16 του Conference League, ο οποίος θα προκύψει από τα ζευγάρια Νόα-Άλκμααρ και Ντρίτα-Τσέλιε.