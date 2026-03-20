Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Μπανταλόνα στα προημιτελικά του Basketball Champions League

Δύσκολη κλήρωση για την ΑΕΚ στα προημιτελικά του Basketball Champions League, αφού η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα θα κληθεί να αντιμετωπίσει την ισπανική Μπανταλόνα, για μία θέση στο Final 4 της διοργάνωσης.

Η ΑΕΚ θα έχει το πλεονέκτημα έδρας έναντι της Μπανταλόνα, σε περίπτωση τρίτου ματς, αφού η “μονομαχία” τους στα προημιτελικά του Basketball Champions League, θα κριθεί στις δύο νίκες.

Η πρώτη νοκ άουτ αναμέτρηση της Ένωσης θα διεξαχθεί στη Sunel Arena στις 31 Μαρτίου ή την 1 Απριλίου, ενώ η ρεβάνς θα προγραμματιστεί για τις 7 ή 8 Απριλίου. Σε περίπτωση που χρειαστεί τρίτο ματς, θα πραγματοποιηθεί στις 14 ή 15 Απριλίου.

Τα «ζευγάρια» των προημιτελικών του BCL

ΑΕΚ – Μπανταλόνα

Ρίτας Βίλνιους – Νίμπουρκ

Τενερίφη – Γαλατασαράι

Ουνικάχα Μάλαγα – Άλμπα Βερολίνου