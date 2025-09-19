Η ΑΕΚ υποδέχτηκε τα μέλη του Παναθλητικού Ομίλου Κωφών στην «OPAP Arena»

Η διοίκηση της ΑΕΚ προσκάλεσε τα μέλη του Παναθλητικού Ομίλου Κωφών και τους ξενάγησε στην «OPAP Arena», αποδεικνύοντας ότι ο αθλητισμός δε γνωρίζει όρια, ούτε υπάρχουν περιορισμοί. Μάλιστα, η εξής εκδήλωση συνοδεύτηκε με το σλόγκαν «Το ποδόσφαιρο το ακούς με την ψυχή».

Στην εκδήλωση στην «OPAP Arena» συμμετείχαν και οι αθλήτριες της ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο γυναικών, που την περσινή σεζόν κατέκτησαν το πρωτάθλημα και το Κύπελλο στην Ελλάδα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΑΕΚ ATHENS FC (@aekfc_official)

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ υποδέχθηκε στην OPAP ARENA τα μέλη του Παναθλητικού Ομίλου Κωφών. Η ξενάγηση ξεκίνησε από τα Μουσεία, συνεχίστηκε στους εσωτερικούς χώρους και τα αποδυτήρια ενώ στο τέλος οι επισκέπτες μας, παρατάχτηκαν στο χώρο της φυσούνας πριν βγουν στον αγωνιστικό χώρο, όπως ακριβώς οι ποδοσφαιριστές μας πριν την έναρξη των αγώνων, αποδεικνύοντας πως στο ποδόσφαιρο υπάρχει μια γλώσσα κοινή για όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως. Μια γλώσσα που δεν χρειάζεται ήχο για να εμπνέει και να ενώνει.

Οι επισκέπτες φωτογραφήθηκαν στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου, σχηματίζοντας το όνομα της ΑΕΚ στη νοηματική γλώσσα, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία. Στο τέλος της επίσκεψής τους ευχαρίστησαν τους επιτελείς της ΠΑΕ ΑΕΚ και δήλωσαν συγκινημένοι και εντυπωσιασμένοι από την εμπειρία. Στην επίσκεψη συμμετείχαν και αθλήτριες της πρωταθλήτριας ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών της ΑΕΚ.

Η παρουσία τους στο γήπεδό μας ήταν μια υπενθύμιση ότι η δύναμη του αθλητισμού δεν βρίσκεται μόνο στις νίκες, αλλά στην ικανότητά του να φέρνει κοντά ανθρώπους με διαφορετικές εμπειρίες και δεξιότητες. Για την ΠΑΕ ΑΕΚ, τέτοιες στιγμές αποτελούν κομμάτι της καθημερινής μας δέσμευσης να δημιουργούμε εμπειρίες ανοιχτές και προσβάσιμες σε όλους, να δίνουμε χώρο σε όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο και να κάνουμε πράξη την ιδέα ότι το παιχνίδι ανήκει σε όλους χωρίς αποκλεισμούς».