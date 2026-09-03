Αθλητικά

Ολυμπιακός: Χωρίς Παπανικολάου και Λαρεντζάκη στο τουρνουά της Κρήτης

Τραυματίας ο Παπανικολάου, κοντά στην έξοδο ο Λαρεντζάκης για τον Ολυμπιακό
Ο Λαρεντζάκης με τον Παπανικολάου
Ο Λαρεντζάκης με τον Παπανικολάου σε αγώνα του Ολυμπιακού (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τα πρώτα φιλικά παιχνίδια της σεζόν στο Crete International Basketball Tournament, από τα οποία θα απουσιάσουν ο Κώστας Παπανικολάου και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης.

Στο διάστημα 4-6 Σεπτεμβρίου, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει Αρμάνι Μιλάνο, Ερυθρό Αστέρα και Φενέρμπαχτσε στο τουρνουά της Κρήτης, με τον Κώστα Παπανικολάου να μην είναι διαθέσιμος για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, μετά τον τραυματισμό που τον άφησε εκτός και στο Ελλάδα – Ισπανία.

Αντίθετα, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης δεν θα ταξιδέψει στην Κρήτη, καθώς αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν για τον Ολυμπιακό, όντας στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων για να συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ.

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Αθλητικά
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