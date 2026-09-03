Κάλεσμα του Αζεντίν Ουναΐ στους οπαδούς του Παναθηναϊκού: «Επέστρεψα, τα λέμε το βράδυ»

Ο Αζεντίν Ουναΐ είναι ξανά παίκτης του Παναθηναϊκού και έστειλε το πρώτο του μήνυμα στους οπαδούς του “τριφυλλιού”, καλώντας τους να δώσουν το “παρών” στον αγώνα με τη Νίκη Βόλου για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας.

Ο Παναθηναϊκός έκανε πράξη την επιθυμία των οπαδών του με την απόκτηση του Αζεντίν Ουναΐ και ο Μαροκινός μέσος θα βρεθεί στις κερκίδες για το παιχνίδι με τη Νίκη Βόλου για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας, παίρνοντας μία πρώτη “γεύση” από τη νέα του ομάδα.

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Στο πλαίσιο αυτό, έκανε κάλεσμα και στους οπαδούς του Παναθηναϊκού, με το πρώτο του μήνυμα σε video της “πράσινης” ΠΑΕ, στο οποίο και αναφέρει: «Γεια σε όλους. Επέστρεψα. Θα σας δω στο γήπεδο το βράδυ. Τα λέμε εκεί».

Ο Ουναΐ είναι πιθανό να κάνει δεύτερο ντεμπούτο με τη φανέλα του “τριφυλλιού”, την Κυριακή (06/09/26) στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.