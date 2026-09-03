Ο Γιαν Μοντέρο έκανε την πρώτη του προπόνηση με τον Ολυμπιακό – Εικόνες από το ΣΕΦ

Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν και θα αναχωρήσει άμεσα για την Κρήτη και το τουρνουά Crete International Basketball Tournament, με τον Γιαν Μοντέρο να έχει όμως πια, ενσωματωθεί στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Λίγες ώρες μετά την άφιξή του στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό, ο Γιαν Μοντέρο έκανε την πρώτη προπόνηση στο ΣΕΦ, παίρνοντας μία “γεύση” από τη νέα του ομάδα και γνωρίζοντας τους συμπαίκτες του.

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Ο Πορτορικανός γκαρντ προπονήθηκε για πρώτη φορά και υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα, αλλά θα μπει σιγά σιγά στην ομάδα, ταξιδεύοντας όμως μαζί της στην Κρήτη για τα φιλικά παιχνίδια με Αρμάνι Μιλάνο, Ερυθρό Αστέρα και Φενέρμπαχτσε.

Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί στην Κρήτη το τριήμερο 4-6 Σεπτεμβρίου.