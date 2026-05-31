Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ δεν ενδιαφέρονται για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σύμφωνα με το «Athletic»

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ δεν κατάφεραν να υπερασπιστούν τον τίτλο τους στο NBA, αλλά ο αποκλεισμός τους από τους Σαν Αντόνιο Σπερς, δεν θα τους βγάλει στην αγορά για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Σαμ Άμικ για το «Athletic».

Διαθέτοντας ακόμη ένα… τσουβάλι επιλογές στο ντραφτ, οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ θα μπορούσαν εύκολα να δελεάσουν τους Μιλγουόκι Μπακς για να αποκτήσουν με ανταλλαγή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά κάτι τέτοιο φαίνεται ότι δεν είναι στα σχέδιά τους.

Ο “Greek Freak” είναι πιο πιθανό από ποτέ να αποχωρήσει φέτος το καλοκαίρι από τους Μιλγουόκι Μπακς, αλλά οι επιλογές του περιορίζονται πια, αφού Νιου Γιορκ Νικς και Σαν Αντόνιο Σπερς δύσκολα θα κινηθούν για αυτόν, μετά τη φετινή πορεία τους μέχρι τους τελικούς του NBA, ενώ το ίδιο ισχύει σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ και για τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς είναι μάλιστα οι μόνοι που συνεχίζουν να συνδέονται με τον δύο φορές MVP του NBA, ενώ ρεαλιστική επιλογή αποτελούν και οι Χιούστον Ρόκετς, με τους Μαϊάμι Χιτ και τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς να θέλουν αλλά να μην μπορούν ουσιαστικά να προσφέρουν όσα χρειάζονται για την απόκτησή του.