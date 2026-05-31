Ξέσπασε ο Τσάβι Πασκουάλ μετά τη «βαριά» ήττα της Μπαρτσελόνα από τη Βαλένθια: «Ήμασταν απαράδεκτοι και γίναμε ρεζίλι»

Η Μπαρτσελόνα ηττήθηκε εντός έδρας με 102-77 από τη Βαλένθια στο φινάλε της σεζόν στο ισπανικό πρωτάθλημα και ο Τσάβι Πασκουάλ ξέσπασε κατά των παικτών του στη συνέντευξη Τύπου.

Με τον Μοντέρο να οδηγεί την ομάδα του με 19 πόντους και 4 ασίστ, η Βαλένθια πέρασε σαν… τρένο από το “σπίτι” της Μπαρτσελόνα και τερμάτισε στη 2η θέση της βαθμολογίας πίσω μόνο από τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τους Καταλανούς του Τσάβι Πασκουάλ να καταλήγουν στην 5η θέση και να μπαίνουν με μειονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.

Ως εκ τούτου, ο Ισπανός τεχνικός δεν… μάσησε τα λόγια του μετά το τέλος της αναμέτρησης και έδειξε το κλίμα που επικρατεί στην Μπαρτσελόνα, σε μία ακόμη κακή σεζόν για το σύλλογο.

Οι δηλώσεις του Πασκουάλ

«Ήταν, χωρίς καμία αμφιβολία, το χειρότερο παιχνίδι μας στη φετινή ACB. Δεν σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων και παρουσιάσαμε μια πολύ κακή εικόνα σε κάθε πτυχή του αγώνα. Γελοιοποιηθήκαμε, ήμασταν απαράδεκτοι σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού. Και είναι πραγματικά παράξενο, γιατί προερχόμασταν από ένα πολύ καλό σερί, αλλά σήμερα ήμασταν ανύπαρκτοι. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι που πρέπει να ξεχαστεί.

Η σημασία του αγώνα ήταν τεράστια, αλλά αντί να μας δώσει κίνητρο, μας προκάλεσε ένα πλήρες ψυχολογικό μπλοκάρισμα. Αυτές οι καταστάσεις είναι δύσκολο να εξηγηθούν. Ύστερα από 20 χρόνια στους πάγκους, εξακολουθούν να υπάρχουν μέρες που συμβαίνουν απρόσμενα πράγματα. Αυτό που έγινε σήμερα είναι πολύ δύσκολο να ερμηνευτεί.

Τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε αποκλειστικά σε όσα έρχονται. Κάθε παιχνίδι θα είναι κρίσιμο και δεν υπάρχει κανένα περιθώριο λάθους. Η ομάδα πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό δεύτερο μισό της σεζόν, με απολογισμό 22 νίκες και 6 ήττες σε αυτό το διάστημα, αν και δεν ήταν αρκετό για να πετύχουμε τον στόχο μας, που ήταν να τερματίσουμε στις πρώτες θέσεις. Ήρθε η ώρα να αντιδράσουμε.

Σήμερα αξίζουμε κάθε κριτική που θα δεχθούμε, όλοι μας. Ήμασταν απαράδεκτοι, ένα παιχνίδι που πρέπει να ξεχαστεί. Είναι πάντα το ίδιο με εμάς· μόλις τα πράγματα γίνουν λίγο πιο δύσκολα, καταρρέουμε».