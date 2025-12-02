Αθλητικά

Η Άννα Ντουντουνάκη πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ αλλά δεν προκρίθηκε στον τελικό των 50μ πεταλούδα του Ευρωπαϊκού

Στο φινάλε χάθηκε η πρόκρισή της
ΦΩΤΟ EUROKINISSI
ΦΩΤΟ EUROKINISSI

Έγινε και αυτό! Η Άννα Ντουντουνάκη σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ 25.04 στα 50μ πεταλούδα στον αγώνα μπαράζ που έδωσε απέναντι στην Σλοβένα, Νέζα Κλάνσαρ αλλά αποκλείστηκε από τον αυριανό τελικό του αγωνίσματος.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2023 και τρίτη το 2021, ήταν μπροστά σε όλη την κούρσα και έχασε στη χεριά από την Κλάνσαρ που νίκησε με 25.01. Η Ντουντουνάκη είχε το πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών με 25.09 από το 2021.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ – ΤΕΤΑΡΤΗ 3/12

11:00 –-100μ μικτή ανδρών (προκριματικά) – Απόστολος Παπαστάμος

11:11 – 100μ μικτή ανδρών (προκριματικά) – Ανδρέας Βαζαίος

11:14 – 100μ μικτή γυναικών (προκριματικά) – Νικόλ Παυλοπούλου

11:48 – 200μ ελεύθερο ανδρών (προκριματικά) – Δημήτρης Μάρκος

12:56 – 1.500μ ελεύθερο ανδρών (προκριματικά) – Βασίλης Κακουλάκης

20:17 – 200μ ύπτιο ανδρών (ΤΕΛΙΚΟΣ) Απόστολος Σίσκος

