Αθλητικά

Η Άννα Ντουντουνάκη στον τελικό των 100μ. πεταλούδα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος με πανελλήνιο ρεκόρ

Νέα μυθική κούρσα από την Ελληνίδα πρωταθλήτρια
Η Άννα Ντουντουνάκη
EUROKINISSI

Η Άννα Ντουντουνάκη συνδύασε την πρόκρισή της στον τελικό (Παρασκευή 5/12, 20:49) των 100μ πεταλούδα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κολύμβησης σε πισίνα 25μ στο Λούμπλιν της Πολωνίας με την επίτευξη ενός πανελλήνιου ρεκόρ.

Η Άννα Ντουντουνάκη αγωνίστηκε στην πρώτη ημιτελική σειρά, στο 4ο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της καριέρας της, και τερμάτισε 2η με 55.66. Η ίδια είχε το ρεκόρ με 55.98 από το Οτοπένι το 2023.

Προκρίθηκε απευθείας στον τελικό (περνάνε οι 2 πρώτες από κάθε ημιτελικό και 4 συνολικά χρόνοι) και γενικά ήταν η 2η καλύτερη από τις 8 φιναλίστ μετά την κάτοχο του τίρλου Λουίζ Χάνσον (Σουηδία) που ήταν η ταχύτερη με 55.39.

«Το είχα στο μυαλό μου, ήξερα πως μπορώ να σημειώσω πανελλήνιο ρεκόρ. Ο στόχος είναι να κάνω κάτι πολύ καλό στον τελικό», είπε στην ΕΡΤ.

Η Γεωργία Δαμασιώτη κολύμπησε στη 2η ημιτελική σειρά. Τερμάτισε 5η με 57.26 (57.12 το ατομικό της ρεκόρ) και συνολικά κατέλαβε την 10η θέση.

Ως 8η προκρίθηκε με 57.18 η Ουγγαρέζας Πάνα Ουγκράι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
212
141
137
103
102
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo