Η Άντερλεχτ έριξε «τριάρα» στη Σέριφ Τιρασπόλ και περιμένει ΑΕΚ ή Άρη Λεμεσού

Η Άντερλεχτ είχε μια άνετη βραδιά στις Βρυξέλλες. Η ομάδα του Βελγίου νίκησε με το 3-0 την Σέριφ Τιρασπόλ και βρίσκεται με το… ενάμισι πόδι στα playoffs του Conference League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει το νικητή από τις “μάχες” της ΑΕΚ με τον Άρη Λεμεσού.

Τα γκολ των Άνγκουλο (17′), Ντόλμπεργκ (48′) και Βερσχάρεν (81′) έδωσαν στην Άντερλεχτ καθαρό προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς στη Μολδαβία. Θυμίζουμε ότι -νωρίτερα- η ΑΕΚ έφερε 2-2 στην έδρα του Άρη Λεμεσού κι έτσι η πρόκριση θα κριθεί στο ματ της OPAP Arena.

Αποτελέσματα της βραδιάς στον 3ο προκριματικό του Conference League

Ολίμπια Λιουμπλιάνας (Σλοβενία) – Εγκνατία (Αλβανία) 0–0

Μιλσάμι (Μολδαβία) – Βίρτους (Σαν Μαρίνο) 3–2

Ντιφερντάνζ (Λουξεμβούργο) – Λεβάντια Ταλίν (Εσθονία) 2–3

Βίκινγκουρ Γκότα (Νησιά Φερόε) – Λίνφιλντ (Βόρεια Ιρλανδία) 2–1

Κλάκσβικ (Νησιά Φερόε) – Νέμαν Γκρόντνο (Λευκορωσία) 2–0

Ρίγα (Λετονία) – Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ) 2–0

Άντερλεχτ (Βέλγιο) – Σέριφ Τιρασπόλ (Μολδαβία) 3–0

Άρης Λεμεσού (Κύπρος) – ΑΕΚ Αθήνας (Ελλάδα) 2–2

Βίκινγκ (Νορβηγία) – Μπασακσεχίρ (Τουρκία) 1–3

Αράζ Νάχτσιβαν (Αζερμπαϊτζάν) – Ομόνοια (Κύπρος) 0–4

ΑΙΚ (Σουηδία) – Γκιόρι ΕΤΟ (Ουγγαρία) 2–1

Πολίσια Ζιτόμιρ (Ουκρανία) – Πακς (Ουγγαρία) 3–0

Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) – Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) 1–0

Σίλκεμποργκ (Δανία) – Γιαγκελόνια (Πολωνία) 0–1

Μπάνικ Οστράβα (Τσεχία) – Αούστρια Βιέννης (Αυστρία) 4–3

Ρόζενμποργκ (Νορβηγία) – Χάμαρμπι (Σουηδία) 0–0

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) – Άρντα (Βουλγαρία) 0–1

Αλκμααρ (Ολλανδία) – Βαντούζ (Λιχτενστάιν) 3-0

Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) – Αραράτ (Αρμενία) 4-1