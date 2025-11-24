Η αντίδραση του Σορτς του Παναθηναϊκού στο «σενάριο», να κατακτήσει ο Ολυμπιακός την Euroleague στο Telekom Center Athens

Ο Τι Τζέι Σορτς παραχώρησε συνέντευξη στο “EuroInsiders” και -μεταξύ άλλων- στο… τραπέζι έπεσε το επικείμενο Final Four της Euroleague που θα διοργανωθεί στην έδρα του Παναθηναϊκού.

Ο Τι Τζέι Σορτς αναφέρθηκε στον ενθουσιασμό που υπάρχει σε όλους στον Παναθηναϊκό, τονίζοντας πως το final Four του “Telekom Center Athens” είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων.

«Μιλάμε συνέχεια για το Final Four στην έδρα μας. Τι καλύτερο υπάρχει από το να κατακτήσεις την Euroleague στο σπίτι σου, στη χώρα σου, μπροστά στον κόσμο σου» ανέφερε ο παίκτης του Παναθηναϊκού.

Η εν λόγω ερώτηση όμως, είχε και δεύτερο μέρος. Ο Σορτς ρωτήθηκε για το τι θα συμβεί, εάν ο Ολυμπιακός σηκώσει το τρόπαιο στο «T-Center». Ο Αμερικανός γέλασε και απέφυγε να δώσει απάντηση. «Επόμενη ερώτηση παρακαλώ»!

Η αντίδραση του Σορτς στο 56:12 του video