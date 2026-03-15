Η Αργεντινή έστειλε «τελεσίγραφο» για τον Finalissima: «Ή στις 31 Μαρτίου σε ουδέτερο έδαφος ή ακύρωση»

Στα πρόθυρα της ακύρωσης δείχνει να βρίσκεται ο αγώνας «Finalissima», μεταξύ της Ισπανίας και της Αργεντινής, μετά την κρίση στη Μέση Ανατολή και την επ’ αόριστον αναστολή των αθλητικών δραστηριοτήτων στο Κατάρ.

Αργά το βράδυ του Σαββάτου (14.03.2026) έγινε γνωστό ότι η UEFA και η CONMEBOL, δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για την διεξαγωγή της αναμέτρησης μεταξύ της κατόχου του Κόπα Αμέρικα (Αργεντινή) και του Euro (Ισπανία), που αρχικά είχε προγραμματισθεί να φιλοξενηθεί στο στάδιο “Lusail”, στην Ντόχα του Κατάρ.

Η έδρα του αγώνα πρέπει να μεταφερθεί λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στην Μέση Ανατολή, που δεν επιτρέπει την διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων στο εμιράτο και σύμφωνα με το TyC Sports, η AFA (Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Αργεντινής) έχει πλέον εκδώσει ένα σαφές τελεσίγραφο, σύμφωνα με το οποίο, ο αγώνας πρέπει να διεξαχθεί στις 31 Μαρτίου σε ουδέτερο έδαφος, διαφορετικά δεν θα γίνει.

Η AFA έχει διατυπώσει μια τελική αντιπρόταση για την διοργάνωση του αγώνα και αρνείται οποιονδήποτε συμβιβασμό που δεν εγγυάται την πλήρη ουδετερότητα του σταδίου. Μετά από ημέρες έντονων συζητήσεων, αυτή η τελευταία προειδοποίηση θέτει υπό αμφισβήτηση το εάν αυτή η διηπειρωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί.