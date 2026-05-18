Τσιτσιπάς – Περικάρ 2-0: Δυναμική εμφάνιση και πρόκριση στον 2ο γύρο της Γενεύης για τον Έλληνα τενίστα

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε 2-0 (6-4, 7-6) τον Τζιοβάνι Μπέτσι Περικάρ και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του τουρνουά της ATP, που διεξάγεται στη Γενεύη.

Στο πρώτο σετ ο Τσιτσιπάς, που έπεσε στο νούμερο 82 της ATP ξεκίνησε με μπρέικ ενάντια στο Γάλλο τενίστα και έβαλε από νωρίς τις βάσεις για τη νίκη. Κράτησε το σερβίς του μέχρι το φινάλε και επικρατώντας 6-4 έκανε το 1-0 στην αναμέτρηση.

Το 2ο σετ ήταν πιο κλειστό με τους δύο τενίστες να πηγαίνουν χέρι – χέρι μέχρι το τάι μπρέικ, εκεί που ο Έλληνας αθλητής έδειξε την ποιότητά του και «καθάρισε» με 10-8 για να εξασφαλίσει μία θέση στο δεύτερο γύρο της Γενεύης.

Εκεί θα κοντραριστεί με τον Λέρνερ Τιέν, που είναι στο νούμερο 20 της παγκόσμιας κατάταξης με τον νικητή να προκρίνεται στους «8» του τουρνουά, πριν το Grand Slam του Roland Garros.