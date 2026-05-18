Πρόβλημα με Γιαμάλ στην Εθνική Ισπανίας: Κινδυνεύει να χάσει τα δύο πρώτα ματς του Μουντιάλ

Ο Λαμίν Γιαμάλ ταλαιπωρείται από τραυματισμό και ο προπονητής της Εθνικής Ισπανίας, Ντε Λα Φουέντε, ανησυχεί για την κατάσταση του νεαρού σταρ, που θα είναι σίγουρα εκτός στην πρεμιέρα της «φούρια ρόχα» του Μουντιάλ με το Πράσινο Ακρωτήρι (15/06/26).

Ο τραυματισμός του Λαμίν Γιαμάλ στον μηρό κατά τη διάρκεια ενός αγώνα της Μπαρτσελόνα με τη Θέλτα τον Απρίλιο, είναι πιθανό να τον κρατήσει μακριά από την αγωνιστική δράση και στο δεύτερο ματς της Εθνικής Ισπανίας στο Μουντιάλ με τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη (21/06/26).

Οι Καταλανοί είχαν ανακοινώσει ότι ο Ισπανός μεσοεπιθετικός θα ακολουθούσε συντηρητική θεραπεία, όμως πλέον υπάρχουν συζητήσεις με την Εθνική ομάδα για σχέδιο που στοχεύει στην επιτάχυνση της αποκατάστασής του, με σκοπό να προλάβει έστω την τελευταία αναμέτρηση του ομίλου με αντίπαλο την Ουρουγουάη στις 26 Ιουνίου και να είναι πανέτοιμος για τα νοκ άουτ ματς, που εκτός απροόπτου η ομάδα του Ντε Λα Φουέντε θα βρίσκεται εκεί.