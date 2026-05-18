Ο Ολυμπιακός παρουσιάζει την Τετάρτη τα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 2026/27

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη σεζόν στη 2η θέση της Super League και θα αγωνιστεί στα προκριματικά του Champions League, με τους Πειραιώτες να είναι έτοιμοι να κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 2026/27.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός θα πραγματοποιήσει συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη (20/05/26) στις 13:00 για να παρουσιάσει τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν, με τους φίλους των «ερυθρολεύκων» να είναι έτοιμοι για να κλείσουν τη θέση τους στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Η διοίκηση του Ολυμπιακού θα παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο οι φίλοι της ομάδας θα πρέπει να ακολουθήσουν για να είναι σε θέση να εξασφαλίσουν το εισιτήριο διαρκείας τους.