Ο Σορτς βρήκε νέο χόμπι και έπαιξε τένις με τον Παγώνη υπό το βλέμμα του σπουδαίου Τζόκοβιτς

Ο Αμερικανός φωτογραφήθηκε με τον Σέρβο σταρ και το ανερχόμενο αστέρι του ελληνικού τένις
Ο Σορτς μαζί με τον Τζόκοβιτς και τον Παγώνη σε court
Ο Τι Τζέι Σορτς άφησε για λίγα τα παρκέ του μπάσκετ, εκμεταλλευόμενος το ρεπό του από τον Παναθηναϊκό και δοκίμασε τις δυνάμεις του στο τένις κόντρα στον Ραφαήλ Παγώνη, παρουσία του σπουδαίου Νόβακ Τζόκοβιτς.

Το τένις είναι το νέο χόμπι του Σορτς, όπως αποκάλυψε ο ίδιος στα social media και βρέθηκε στο court με τον νεαρό Παγώνη, στον οποίο έδωσε και μία φανέλα του Παναθηναϊκού, με τον Τζόκοβιτς να είναι στο γήπεδο και να περνά λίγο χρόνο με τον Αμερικανό και τον νεαρό Έλληνα τενίστα.

Σίγουρα η επιβλητική παρουσία του Τζόκοβιτς έκανε ξεχωριστή την στιγμή για τον Αμερικανό γκαρντ, που είχε την ευκαιρία να πάρει συμβουλές για τη νέα του ασχολία από τον κάτοχο 24 grand slam.

Το story του Σορτς με τον Παγώνη
Ο Σορτς με τους Παγώνη και Τζόκοβιτς
Ο Ραφαήλ Παγώνης ανταπέδωσε το δώρο στον Τι Τζέι Σορτς, καθώς του έδωσε μία ρακέτα για να μείνει πιστός στο άθλημα.

