Αθλητικά

Η αποστολή της Εθνικής ποδοσφαίρου για τα φιλικά του Ιουνίου κόντρα σε Σουηδία και Ιταλία

Οι Ντόι, Κωστούλας και Κυριακόπουλος επέστρεψαν στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς
Ο Κωστούλας
Ο Κωστούλας με τη φανέλα της Εθνικής ποδοσφαίρου/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Εθνική ποδοσφαίρου θα αντιμετωπίσει την Σουηδία (04/06/26) και την Ιταλία (07/06/26) σε αγώνες φιλικού χαρακτήρα και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας με τους Ντόι, Κωστούλα και Κυριακόπουλο να είναι στις επιλογές.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του τον αρχηγό της Εθνικής ποδοσφαίρου, Τάσο Μπακασέτα, που είναι τραυματίας, ενώ από τις κλήσεις απουσιάζει ξανά ο Μανώλης Σιώπης, με τον συμπαίκτη του στον Παναθηναϊκό Σωτήρη Κοντούρη να είναι στην αποστολή.

Ο αγώνας με τη Σουηδία θα διεξαχθεί στη Strawberry Arena της Στοκχόλμης, ενώ το ματς με την Ιταλία στο Παγκρήτιο Στάδιο του Ηρακλείου.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ethniki Omada (@ethnikiomada)

 

Αναλυτικά η αποστολή της Εθνικής ποδοσφαίρου: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόι, Ρότα, Κυριακόπουλος, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Κοντούρης, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τετέι, Κωστούλας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
142
136
121
118
109
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo