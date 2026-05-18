Μπαρτσελόνα και Χάνσι Φλικ συνεχίζουν μαζί και επίσημα μέχρι το 2028

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει να έχει στον πάγκο της τον Χάνσι Φλικ έως και το 2028, με τον Γερμανό προπονητή των δύο σερί πρωταθλημάτων να έχει την καθολική στήριξη της διοίκησης.

Ο Χάνσι Φλικ βρέθηκε στα γραφεία της Μπαρτσελόνα και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τους Καταλανούς, στο οποίο υπάρχει και προοπτική για επέκταση για ακόμα έναν χρόνο, δηλαδή μέχρι το 2029, αν το επιθυμούν και οι δύο πλευρές.

Στην ανακοίνωσή της η Μπαρτσελόνα, πέρα από τα επιτεύγματα του Γερμανού στα δύο χρόνια που βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας, έκανε ειδική αναφορά στα νέα ταλέντα που έχει εμπιστευτεί ο Γερμανός. Συνολικά 13 ποδοσφαιριστές από τη Μασία (σ.σ. η διάσημη ακαδημία της Μπαρτσελόνα) έχουν πάρει την ευκαιρία τους τους τελευταίους 24 μήνες.

Αυτό που μένει να κατακτήσει ο Φλικ με την Μπαρτσελόνα είναι το Champions League, ώστε να επαναφέρει τους Καταλανούς στην κορυφή της Ευρώπης μετά από το 2015, όπου το είχαν κατακτήσει με τη μαγική τριάδα Μέσι, Σουάρεζ και Νεϊμάρ.