Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Λίον Μπέιλι – Η φωτογραφία με το κασκόλ και η βιντεοκλήση με τον Μιλτιάδη Μαρινάκη

Υπέγραψε και ανακοινώθηκε ο Τζαμαϊκανός μεσοεπιθετικός από τον Ολυμπιακό
Ο Μπέιλι υπογράφει στον Ολυμπιακό
Ο Μπέιλι υπογράφει στον Ολυμπιακό / Φωτογραφία από το olympiacos.org
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Ο Ολυμπιακός απέκτησε κι επίσημα τον Λίον Μπέιλι, με τον Τζαμαϊκανό εξτρέμ να ανακοινώνεται από τους Πειραιώτες και να συμπληρώνει το ρόστερ της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τη νέα σεζόν.

Ο Λιόν Μπέιλι υπέγραψε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, αφού πρώτα φωτογραφήθηκε με κασκόλ των Πειραιωτών, έχοντας επικοινωνία μέσω βιντεοκλήσης και με τον Μιλτιάδη Μαρινάκη, γιο του ιδιοκτήτη της “ερυθρόλευκης” ΠΑΕ, Βαγγέλη Μαρινάκη.

Τη σχετική φωτογραφία ανέβασε στα social media, ο διάσημος ρεπόρτερ μετεγγραφών, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ανακοινώνοντας με τη σειρά του τη συμφωνία των δύο πλευρών.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Τζαμαϊκανού ακραίου επιθετικού, Λίον Μπέιλι.

Γεννημένος στις 9 Αυγούστου 1997 στο Kingston, αποκτήθηκε από την Aston Villa, με την οποία πραγματοποίησε 163 συμμετοχές (23 γκολ και 25 ασίστ) και κατέκτησε το UEFA Europa League 2025-2026.

Ο διεθνής Τζαμαϊκανός ποδοσφαιριστής έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Roma (11 συμμετοχές), Leverkusen (156 συμμετοχές, 39 γκολ, 25 ασίστ) και Genk (77 συμμετοχές, 15 γκολ και 19 ασίστ).

Εχει αγωνιστεί 123 φορές στην Premier League, 119 στη Bundesliga, 44 στην Jupiler Pro League, 35 στο Europa League, 13 στο Champions League και επτά στη Serie A.

Με την εθνική ομάδα της χώρας του έχει χριστεί 41 φορές διεθνής και έχει πετύχει έντεκα γκολ.

Λίον, η οικογένεια του Ολυμπιακού σε καλωσορίζει και σου εύχεται κάθε επιτυχία.

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