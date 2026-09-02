Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Πρεμιέρα με νίκες για Ολυμπιακό και ΑΕΚ, ισοπαλία για τον ΠΑΟΚ – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία στη League Phase

Ο Ολυμπιακός “διέλυσε” με 4-0 την ΑΕΛ Novibet και έκανε πρεμιέρα με το… δεξί στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, όπως και η ΑΕΚ που πέρασε με 2-0 από την έδρα του Νέστου Χρυσούπολης.

Με πολλά νέα πρόσωπα, ο Ολυμπιακός είδε τους Γκονζάλες, Σα και Ρόκα να πετυχαίνουν τα πρώτα τους γκολ με την ερυθρόλευκη φανέλα και πέρασε… αέρας από την έδρα της ΑΕΛ Novibet, ενώ άνετο διπλό έκανε και η ΑΕΚ στην Καβάλα επί του Νέστου Χρυσούπολης, χάρη σε τέρματα των Ζίνι και Γκεοργκίεφ.

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Νίκη και για τον Ατρόμητο με 1-0 στην έδρα του Πανσερραϊκού, ενώ ισοπαλία είχαμε στα Μαρκό – Κηφισιά και ΠΑΟΚ – ΟΦΗ. Στην… επανάληψη του περσινού τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας, οι Θεσσαλονικείς δεν κατάφεραν να νικήσουν τον εξαιρετικό Χριστογεώργο και οι Κρητικοί έφυγαν “αλώβητοι” από την Τούμπα, με το 0-0 να δίνει από ένα βαθμό σε κάθε ομάδα.

Ματσάρα είχαμε αντίθετα, στο άλλο ισόπαλο ματς, αφού η Κηφισιά έκανε ανατροπή στην έδρα του Μαρκό, αλλά ένα “buzzer beater” στο φινάλε του αγώνα, οδήγησε στο τελικό 2-2.

Τα αποτελέσματα στην 1η αγωνιστική

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου

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Βόλος Elabet – Καλαμάτα 2-2

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου

Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ 0-2

Μαρκό – Κηφισιά 2-2

ΑΕΛ – Ολυμπιακός 0-4

Πανσερραϊκός – Ατρόμητος Αθηνών 0-1

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 0-0

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου

21:00 Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου (ΟΑΚΑ)

Η βαθμολογία στη League Phase

Ολυμπιακός 3 ΑΕΚ 3 Ατρόμητος 3 Καλαμάτα 1 Κηφισιά 1 Μαρκό 1 Βόλος 1 ΟΦΗ 1 ΠΑΟΚ 1 Παναθηναϊκός 0 * Άρης 0 * Λεβαδειακός 0 * Νίκη Βόλου 0 * Πανσερραϊκός 0 Νέστος Χρυσούπολης 0 ΑΕΛ 0

*Έχουν από ένα ματς λιγότερο.