Η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Ντίνου Μήτογλου.

Ύστερα από μια τετραετία στον Παναθηναϊκό, ο 25χρονος Έλληνας φόργουορντ αλλάζει στρατόπεδο και μετακομίζει στο Μιλάνο, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα του Έτορε Μεσίνα.

Ο διεθνής ψηλός θα πάρει 1,8 εκατομμύρια ευρώ για δύο χρόνια, ενώ στο συμβόλαιο του υπάρχει και NΒΑ out, μιας και το όνειρο του Μήτογλου είναι να αγωνιστεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

“Una nuova sfida, grandi ambizioni”: all’Olimpia arriva Dinos Mitoglou ➡ https://t.co/4Ny8giuGiL “A new challenge, great aspirations”: Dinos Mitoglou is coming to Olimpia ➡ https://t.co/GQuLg1oPTF ⚪🔴#insieme #WelcomeDinos @D_Mitoglou pic.twitter.com/VXea0wcBBU