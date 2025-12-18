Η Αρμάνι Μιλάνο σε συζητήσεις για συμμετοχή στο NBA Europe

Η Αρμάνι Μιλάνο είναι στο στόχαστρο του NBA Europe και όπως τόνισε ο Μαρκ Τέιτουμ, που είναι αναπληρωτής επίτροπος του NBA, υπάρχουν συζητήσεις με τους Ιταλούς και τον Ετόρε Μεσίνα, συγκεκριμένα.

«Ναι, απολύτως είμαστε σε συζητήσεις. Επαναλαμβάνω, όταν ανέφερα την Αρμάνι Μίλανο ήταν απλώς ένα παράδειγμα. Πρόσφατα το συζήτησα και με τον Έτορε Μεσίνα και είμαστε στην ίδια σελίδα. Είμαστε σε συνομιλίες με πολλές ομάδες», ανέφερε ο Μαρκ Τέιτουμ σε ερώτηση για την Αρμάνι Μιλάνο.

Σύμφωνα με τα λόγια του η νεοσύστατη διοργάνωση συζητά και με άλλες ομάδες για να καταφέρει να τις πείσει να συμμετέχουν στο NBA Europe και σίγουρα θα ήθελα να «κλέψουν» κάποια από τα μεγάλα brand names της Euroleague, για να ενδυναμώσουν το προϊόν τους.