Αισιοδοξία στον Άρη Betsson για συμφωνία με τον Σπανούλη: Την επόμενη εβδομάδα θα απαντήσει ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδας

Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ο βασικός στόχος του Άρη Betsson για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τη νέα σεζόν, με τις συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές να συνεχίζονται, χωρίς όμως να έχει βγει «λευκός καπνός».

Ο Άρης Betsson έχει προτείνει στον Βασίλη Σπανούλη τριετές συμβόλαιο με τους κίτρινους να προσπαθούν να τον πείσουν ότι οι στόχοι της ομάδας έχουν αλλάξει, με το μπάτζετ να αυξάνεται και την προοπτική της Euroleague μελλοντικά να είναι πιο κοντά από ποτέ.

Ο Ομοσπονδιακός προπονητής θα ανακοινώσει την απόφασή του στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και δεδομένα ο Άρης Betsson, στον οποίο βρίσκεται και ο κουμπάρος του Βασίλη Σπανούλη, Νίκος Ζήσης, θα προσπαθήσει να του δείξει πως αποτελεί τη νούμερο ένα επιλογή για να χτίσει μία νέα «αυτοκρατορία» στο Αλεξάνδρειο.

Στα σερβικά Μέσα έχουν μειωθεί τα σενάρια για συμφωνία του Σπανούλη με τον Ερυθρό Αστέρα, κάτι που πιθανότατα δείχνει ότι ο Έλληνας προπονητής έχει αρχίσει να σκέφτεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Άρη Betsson. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να έχει διαβεβαιώσεις για μελλοντική συμμετοχή στη Euroleague.