Ο Ντόντσιτς προανήγγειλε τη δημιουργία ομάδας μπάσκετ στη Ρώμη με στόχο τη συμμετοχή στο NBA Europe

Ο Λούκα Ντόντσιτς είναι μέσα στους επενδυτές για τη δημιουργία ομάδας μπάσκετ στη Ρώμη με φόντο τη συμμετοχή στο NBA Europe, που σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2027.

Οι πρώτες κινήσεις έχουν γίνει εδώ και καιρό στη Ρώμη με το fund, στο οποίο μετέχει και ο Ντόντσιτς να έχει εξαγοράσει την ομάδα Βανόλι Κρεμόνα, η οποία από τη νέα σεζόν θα έχει έδρα την πρωτεύουσα της Ιταλίας και εκτός απροόπτου θα είναι στις ομάδες που θα αγωνίζονται στο NBA Europe.

Μεγαλομέτοχος της Βανόλι Κρεμόνα θα είναι ο άλλοτε προπονητής και GM των Μάβερικς, Ντον Μέλσον, ενώ προπονητής της ομάδας θα είναι ο Σάσα Τζόρτζεβιτς, με τον Μάντας Καουκένας να έχει αναλάβει το σχεδιασμό του ρόστερ.

Basketball is coming back to Rome pic.twitter.com/CvEBMlARMi — Luka Doncic (@lukadoncic) May 29, 2026

«Το μπάσκετ επιστρέφει στη Ρώμη», έγραψε ο Σλοβένος άσος των Λέικερς σε βίντεο που ανέβασε, στο οποίο απεικονίζεται ένα μαρμάρινο άγαλμα αρχαίου Ρωμαίου να παίζει μπάσκετ.