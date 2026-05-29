Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο Ντόντσιτς προανήγγειλε τη δημιουργία ομάδας μπάσκετ στη Ρώμη με στόχο τη συμμετοχή στο NBA Europe

«Το μπάσκετ επιστρέφει στη Ρώμη», έγραψε ο Σλοβένος σε ανάρτηση που έκανε, στην οποία απεικονίζεται ένα άγαλμα να παίζει μπάσκετ
Το αρχαίο άγαλμα με μπάλα του μπάσκετ
Το αρχαίο άγαλμα με μπάλα του μπάσκετ στην ανακοίνωση του Ντόντσιτς
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Λούκα Ντόντσιτς είναι μέσα στους επενδυτές για τη δημιουργία ομάδας μπάσκετ στη Ρώμη με φόντο τη συμμετοχή στο NBA Europe, που σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2027.

Οι πρώτες κινήσεις έχουν γίνει εδώ και καιρό στη Ρώμη με το fund, στο οποίο μετέχει και ο Ντόντσιτς να έχει εξαγοράσει την ομάδα Βανόλι Κρεμόνα, η οποία από τη νέα σεζόν θα έχει έδρα την πρωτεύουσα της Ιταλίας και εκτός απροόπτου θα είναι στις ομάδες που θα αγωνίζονται στο NBA Europe.

Μεγαλομέτοχος της Βανόλι Κρεμόνα θα είναι ο άλλοτε προπονητής και GM των Μάβερικς, Ντον Μέλσον, ενώ προπονητής της ομάδας θα είναι ο Σάσα Τζόρτζεβιτς, με τον Μάντας Καουκένας να έχει αναλάβει το σχεδιασμό του ρόστερ.

 

«Το μπάσκετ επιστρέφει στη Ρώμη», έγραψε ο Σλοβένος άσος των Λέικερς σε βίντεο που ανέβασε, στο οποίο απεικονίζεται ένα μαρμάρινο άγαλμα αρχαίου Ρωμαίου να παίζει μπάσκετ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
208
144
119
71
68
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo