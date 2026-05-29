Ολυμπιακός: Η εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο ΣΕΦ, το λάβαρο για την 4η Euroleague και η αποθέωση στον Πίτερς

Η παρακάμερα του αγώνα με την ΑΕΚ, που λειτούργησε ως φιέστα για την κατάκτηση της Euroleague
Ο Πίτερς
Ο Πίτερς αποθεώνεται στο ΣΕΦ
Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε την ΑΕΚ στον 1ο ημιτελικό της GBL και το κατάμεστο ΣΕΦ είχε εορταστική διάθεση για την κατάκτηση της Euroleague με τους πρωταγωνιστές να αποθεώνονται.

Η παρακάμερα της νίκης του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ αποτύπωσε το κλίμα που δημιούργησαν οι φίλοι των ερυθρολεύκων στο ΣΕΦ, ειδικά όταν το λάβαρο για την 4η κατάκτηση της Euroleague υψώθηκε στον ουρανό του γηπέδου.

Ο Άλεκ Πίτερς έγινε αποδέκτης τεράστιας αποθέωσης με τους οπαδούς του Ολυμπιακού να του ζητούν να παραμένει στην ομάδα και να μην συνεχίσει στην Αρμάνι Μιλάνο, με την οποία έχει έρθει σε συμφωνία για τη νέα σεζόν.

 

Οι Πειραιώτες έκαναν το 1-0 στα ημιτελικά της GBL και το Σάββατο (30/05/26, 17:15) θα δώσουν το δεύτερο ματς με την Ένωση στη Sunel Arena για να κάνουν το 2-0 και να εξασφαλίσουν την πρόκριση στον τελικό του πρωταθλήματος.

