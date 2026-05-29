Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός 11-9: Οι πρωταθλήτριες πήραν το θρίλερ και έκαναν το 1-1 στους τελικούς της Waterpolo League

Η Βουλιαγμένη κέρδισε 11-9 τον Ολυμπιακό στο Λαιμό και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά των τελικών της Waterpolo League, η οποία θα κριθεί στις τρεις νίκες και θα βγάλει τον πρωταθλητή Ελλάδας.

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την πρώτη του ήττα τη φετινή χρονιά με τη Βουλιαγμένη να τον αναγκάζει με την άμυνά της να σκοράρει ένα γκολ με παίκτρια παραπάνω σε έντεκα προσπάθειες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ματς ήταν κλειστό σε όλη τη διάρκειά του με τη Βουλιαγμένη να μπαίνει στο τελευταίο οκτάλεπτο έχοντας προβάδισμα ενός γκολ (8-7). Ο Ολυμπιακός ισοφάρισε σε 8-8, όμως οι πρωταθλήτριες με τρία διαδοχικά γκολ έκαναν το 11-8 και «καθάρισαν» τη νίκη, με την ομάδα του Γιώργου Ντόσκα να μειώνει σε 11-9 για να ολοκληρωθεί το ματς.

Πρώτη σκόρερ του ματς ήταν η Μουλχάουζεν της Βουλιαγμένης με τις Ξενάκη και Φουντωτού να ακολουθούν με 2 γκολ για τη νικήτρια ομάδα. Για τον Ολυμπιακό ξεχώρισε η Σάντα με 3 γκολ.

Το 3ο ματς της σειράς των τελικών της Waterpolo League είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή (31/05/26) στις 19:30 στο «Παπαστράτειο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα οκτάλεπτα: 4-4, 3-2, 1-1, 3-2.

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ: Κοτσιώνη, Καϊάφα 1 , Καλογεροπούλου, Φουράκη, Καπετοπούλου, Ξενάκη 2, Φουντωτού 2, Κρασσά 1, Τζούστρα 1, Ανδρεάδη , Μουλχάουζεν 4, Αγγελίδη , Καρύτσα, Ελμισιάν, Κοβάτσεβιτς.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα, Σάντα 3, Τριχά 1, Άντριους 2 , Σιούτη 1, Δρακωτού, Νίνου, Πλευρίτου , Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Φαν ντεν Ντόμπελστιν, Διρχαλίδου, Λαναρά.