Αθλητικά

Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός 11-9: Οι πρωταθλήτριες πήραν το θρίλερ και έκαναν το 1-1 στους τελικούς της Waterpolo League

«Καθάρισαν» στο φινάλε οι πολίστριες της Βουλιαγμένης
Οι πολίστριες της Βουλιαγμένης
Οι πολίστριες της Βουλιαγμένης πανηγυρίζουν στον πάγκο/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Βουλιαγμένη κέρδισε 11-9 τον Ολυμπιακό στο Λαιμό και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά των τελικών της Waterpolo League, η οποία θα κριθεί στις τρεις νίκες και θα βγάλει τον πρωταθλητή Ελλάδας.

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την πρώτη του ήττα τη φετινή χρονιά με τη Βουλιαγμένη να τον αναγκάζει με την άμυνά της να σκοράρει ένα γκολ με παίκτρια παραπάνω σε έντεκα προσπάθειες.

Το ματς ήταν κλειστό σε όλη τη διάρκειά του με τη Βουλιαγμένη να μπαίνει στο τελευταίο οκτάλεπτο έχοντας προβάδισμα ενός γκολ (8-7). Ο Ολυμπιακός ισοφάρισε σε 8-8, όμως οι πρωταθλήτριες με τρία διαδοχικά γκολ έκαναν το 11-8 και «καθάρισαν» τη νίκη, με την ομάδα του Γιώργου Ντόσκα να μειώνει σε 11-9 για να ολοκληρωθεί το ματς.

Πρώτη σκόρερ του ματς ήταν η Μουλχάουζεν της Βουλιαγμένης με τις Ξενάκη και Φουντωτού να ακολουθούν με 2 γκολ για τη νικήτρια ομάδα. Για τον Ολυμπιακό ξεχώρισε η Σάντα με 3 γκολ.

Το 3ο ματς της σειράς των τελικών της Waterpolo League είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή (31/05/26) στις 19:30 στο «Παπαστράτειο».

 

Τα οκτάλεπτα: 4-4, 3-2, 1-1, 3-2.

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ: Κοτσιώνη, Καϊάφα 1 , Καλογεροπούλου, Φουράκη, Καπετοπούλου, Ξενάκη 2, Φουντωτού 2, Κρασσά 1, Τζούστρα 1, Ανδρεάδη , Μουλχάουζεν 4, Αγγελίδη , Καρύτσα, Ελμισιάν, Κοβάτσεβιτς.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα, Σάντα 3, Τριχά 1, Άντριους 2 , Σιούτη 1, Δρακωτού, Νίνου, Πλευρίτου , Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Φαν ντεν Ντόμπελστιν, Διρχαλίδου, Λαναρά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
273
144
119
72
68
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo