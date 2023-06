Η Άρσεναλ παρουσίασε το καινούργιο της μεταγραφικό απόκτημα Κάι Χάβερτς, με τους «κανονιέρηδες» να τον αποκτούν έναντι 65 εκατομμυρίων δολαρίων από την Τσέλσι.

Εδώ και καιρό ήταν γνωστή η συμφωνία μεταξύ των δυο πλευρών, έχοντας απομείνει μονάχα τα τυπικά για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Ο Χάβερτς με την φανέλα της Τσέλσι αγωνίστηκε σε 139 αγώνες, πετυχαίνοντας 32 γκολ, με το σημαντικότερο εξ αυτών να είναι αδιαμφισβήτητα στον τελικό του Champions League το 2021, τέρμα που έδωσε το τρόπαιο στους «μπλε».

Αυτή αποτελεί την πρώτη μεταγραφή της Άρσεναλ για τη φετινή χρονιά, με τον σύλλογο του Μικέλ Αρτέτα να έχει αρκετούς ποδοσφαιριστές στα ραντάρ της.

We keep moving forward.​



Kai Havertz is a Gunner ❤️ pic.twitter.com/76j5BStw9e