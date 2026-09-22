Μπέος για τη συνομιλία του με τον Νίκολιτς: Παραποιήθηκαν τα λεγόμενά μου

Ο Αχιλλέας Μπέος προχώρησε σε νέα ανάρτηση, απαντώντας στο γραφείο Τύπου της ΑΕΚ. Ο ισχυρός άνδρας του Βόλου τόνισε ότι παραποιήθηκαν τα λεγόμενά του όσον αφορά το πέναλτι που κέρδισε η Ένωση στον μεταξύ τους αγώνα.

Δύο μέρες μετά το Βόλος – ΑΕΚ και το τρίτο ημίχρονο του αγώνα καλά κρατεί, λόγω του αμφισβητούμενου πέναλτι με το οποίο ο Γιόβιτς άνοιξε το σκορ στο Πανθεσσαλικό.

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Ο υπεύθυνος στο γραφείο Τύπου της ΠΑΕ ΑΕΚ, Τάσος Τσατάλης, είχε προχωρήσει σε ανάρτηση στο Facebook, με την οποία διέψευσε τους ισχυρισμούς του Αχιλλέα Μπέου, ότι ο Μάρκο Νίκολιτς παραδέχθηκε σε συνομιλία τους μετά τον αγώνα στο Βόλο, ότι δεν υπήρχε πέναλτι πάνω στον Γιόβιτς από τον Κάργα.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Βόλου έκανε νέα ανάρτηση, στην οποία τονίζει ότι παραποιήθηκαν τα λεγόμενά του.

“Μόλις πληροφορήθηκα την παραποίηση των λεγομένων μου, στη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης, από τα γνωστά δημοσιογραφικά σκουπίδια που δουλειά τους είναι όχι η ενημέρωση αλλά η παραπληροφόρηση.

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Σας παραθέτω ακριβώς το ηχητικό από την πρόσφατη συνέντευξη μου αναφορικά με τον Μάρκο Νίκολιτς. Μετά από αυτό δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο, παρά μόνο ότι σκουπίδια ήσασταν και σκουπίδια παραμένετε Ουδέποτε στη ζωή μου έχω μεταφέρει κάτι που δεν έχει ειπωθεί και ούτε πρόκειται να το κάνω.

ΥΓ. Μια και αναφερόμαστε στον κ. Νίκολιτς, θα ήθελα να τονίσω ότι τον εκτιμώ ως προπονητή και πιστεύω ότι είναι από τους καλύτερους ξένους προπονητές που έχουν δουλέψει στην Ελλάδα.”