Αθλητικά

Ολυμπιακός: Η φοβερή ερυθρόλευκη ατμόσφαιρα στη Λιβαδειά και οι πανηγυρισμοί στο γκολ του Σάλιακα

Η παρακάμερα του διπλού του Ολυμπιακού στην έδρα του Λεβαδειακού
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
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Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανέβασε βίντεο με την παρακάμερα της εκτός έδρας νίκης κόντρα στον Λεβαδειακό, χάρη σε γκολ του Μανώλη Σάλιακα στις καθυστερήσεις.

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα, με τον Σάλιακα να χαρίζει ένα αγχωτικό τρίποντο στους Πειραιώτες, οι οποίοι βρίσκονται στην 4η θέση σε ισοβαθμία με τον ΟΦΗ στους 10 βαθμούς και στο -5 από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό.

Δύο μέρες μετά τον αγώνα στη Λιβαδειά, η ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανέβασε βίντεο, , στο οποίο κυριαρχεί η φοβερή ατμόσφαιρα των φιλάθλων της ομάδας καθώς και οι πανηγυρισμοί στο τέρμα του Σάλιακα.

Ο Έλληνας μπακ λύτρωσε τους Πειραιώτες στο 91′, επιτρέποντας τους να πάνε ήρεμοι στη διακοπή του πρωταθλήματος για τις εθνικές ομάδες.

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Αθλητικά
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