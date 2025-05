Η Άρσεναλ παρουσίασε την νέα της φανέλα για τη σεζόν 2025-26

Λίγο πριν το φινάλε της σεζόν, η Άρσεναλ παρουσίασε τη νέα φανέλα της για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, την οποία και θα φορούν οι ποδοσφιαιρστές της στην Αγγλία και την Ευρώπη.

Με ένα βίντεο που δείχνει μία κόκκινη καρδιά να “χτυπά”, η Άρσεναλ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε ήδη η διάθεση της νέας φανέλα της ομάδας, η οποία και θα είναι η βασική για τη σεζόν 2025-26.

Μετά τη φετινή πορεία μέχρι τα ημιτελικά του Champions League και τη νέα δεύτερη θέση στην Premier League – με βάση τα σημερινά δεδομένα – οι “κανονιέρηδες” ελπίζουν ότι η καινούργια εμφάνιση θα είναι πιο… γούρικη για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

The pulse of our club.



Our new 25/26 @adidasFootball home kit is available now on Arsenal Direct and in-store