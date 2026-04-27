Αθλητικά

Στέφανος Τσιτσιπάς – Ντάνιελ Μερίδα 2-0: Άνετη πρόκριση στους «16» του Open της Μαδρίτης

Ο Κάσπερ Ρουντ είναι το επόμενο "εμπόδιο" του Έλληνα πρωταθλητή
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν είχε κανένα πρόβλημα να επικρατήσει του Ντάνιελ Μέριδα Αγκιλάρ με 2-0 σετ (6-4, 6-2) και να προκριθεί στους “16” στο τουρνουά της Μαδρίτης (1000άρι της ATP).

Στην πρώτη του αναμέτρηση κόντρα στον Ντάνιελ Μεδίρα (Νο 102 στον κόσμο), ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο 80 στην κατάταξη της ATP) έδειξε πως έχει πάρει… φόρα -με τα παιχνίδια του στη χωμάτινη επιφάνεια- δεν συνάντησε αντίσταση κι έφτασε στη νίκη και στην πρόκριση μετά από αγώνα διάρκειας 1 ώρας και εννέα λεπτών.

Ο Έλληνας πρωταθλητής προκρίθηκε έτσι στη φάση των “16” του Madrid Open για πέμπτη φορά στην καριέρα του και θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Κάσπερ Ρουντ (Νο 15 στον κόσμο). Ο Νορβηγός τενίστας επικράτησε νωρίτερα του Νταβίντοβιτς Φοκίνα με 2-0 σετ (3-6, 1-6).

Στις 7 φορές που έχουν τεθεί αντιμέτωποι στο tour Τσιτσιπάς και Ρουντ, ο Έλληνας πρωταθλητής έχει 4 νίκες, ενώ οι δυο αθλητές έχουν από δυο νίκες σε χωμάτινη επιφάνεια.

Στα του σημερινού (27.04.2026) αγώνα, ο Τσιτσιπάς χρειάστηκε να “σβήσει” τρία break points στα πρώτα δύο γκέιμ που σέρβιρε, αλλά στη συνέχεια βελτίωσε αισθητά την αποτελεσματικότητά του στο σερβίς και, όταν του δόθηκε η ευκαιρία, έκανε το break στο 9ο γκέιμ και κέρδισε το πρώτο σετ με 6-4.

Ο Έλληνας πρωταθλητής συνέχισε με… κεκτημένη ταχύτητα, προηγήθηκε 4-0 στο δεύτερο σετ και, αφού έσωσε ακόμη ένα break point στο 6ο γκέιμ, τελείωσε με σχετική άνεση τον αγώνα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
81
63
54
48
43
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Ζαππείου: Άρχισαν τα έργα ανακατασκευής του, ιστορική ημέρα για ΕΟΕ και ελληνικό υγρό στίβο
Με την ολοκλήρωση των εργασιών, η εγκατάσταση θα αποτελέσει βασικό προπονητικό και αγωνιστικό κέντρο για τις εθνικές ομάδες υδατοσφαίρισης και κολύμβησης
ΦΩΤΟ ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Newsit logo
Newsit logo