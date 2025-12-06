Αθλητικά

Η Άρτεμις Βασιλάκη στον τελικό των 1500μ. ελεύθερο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κολύμβησης

Δεύτερος τελικός για την νεαρή Ελληνίδα πρωταθλήτρια
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ / EUROKINISSI

Εκπληκτική για μια ακόμα φορά η Άρτεμις Βασιλάκη, μετά τα 800μ ελεύθερο (7η θέση), θα αγωνιστεί και στον τελικό των 1500μ ελεύθερο (Κυριακή, 7/12, 21:14) του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κολύμβησης σε πισίνα 25μ στο Λούμπλιν της Πολωνίας.

Η Άρτεμις Βασιλάκη που έγινε η πρώτη Ελληνίδα που εξασφαλίζει την συμμετοχή της σε δύο τελικούς σε αυτό το πρωτάθλημα, ήταν 3η στην 3η προκριματική σειρά με χρόνο 16:04.47.

Συνολικά πέρασε στον τελικό με την 5η καλύτερη επίδοση. Το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ είναι 16:01.96 από το 2024 και θα προσπαθήσει να το βελτιώσει στον τελικό, στην αυλαία της διοργάνωσης.

Καλύτερη όλων η Σιμόνα Κουανταρέλα (Ιταλία) που νίκησε στη σειρά της Βασιλάκη με 15:48.82.

