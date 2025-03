Η ατάκα του Άρνε Σλοτ στον διαιτητή Μάικλ Όλιβερ μετά το τέλος του Έβερτον – Λίβερπουλ, που έφερε την τιμωρία του

Ο προπονητής της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ, τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές αποκλεισμό για τη συμπεριφορά του στο ντέρμπι με την Έβερτον, στο πρόσφατο επεισοδιακό ντέρμπι του Μέρσισαϊντ (2-2) για την Premier League.

Η Έβερτον ισοφάρισε τη Λίβερπουλ στις καθυστερήσεις για το τελικό 2-2, με τον Άρνε Σλοτ να μιλάει με έντονο ύφος στον διαιτητή, Μάικλ Όλιβερ -αμέσως μετά τη λήξη- θεωρώντας πως θα έπρεπε να έχει σφυρίξει νωρίτερα, για την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.

Ο Ολλανδός τεχνικός της Λίβερπουλ απουσίασε στη νίκη επί της Νιούκαστλ και δε θα βρίσκεται στον πάγκο των “ρεντς” και στον αγώνα κόντρα στη Σαουθάμπτον (08.03.2025).

Σύμφωνα με τον Μάικλ Όλιβερ, ο Σλοτ μπήκε οργισμένος στον αγωνιστικό χώρο και κατευθύνθηκε προς αυτόν και τους βοηθούς του. Του έσφιξε το χέρι έξαλλος και του είπε πως έδωσε τα πάντα στην Έβερτον και με σαρκαστικό ύφος τον ρωτούσε αν ήταν περήφανος για την απόδοσή του.

Αργότερα επέστρεψε στον Άγγλο διαιτητή και του είπε “εάν δεν κατακτήσουμε το πρωτάθλημα, θα σε θεωρήσω γα@@@@@@ υπεύθυνο”.

Arne Slot told Michael Oliver that he’d “f*cking given them everything” & hopes Oliver was “proud of his performance.”



He also said: “if we don’t win the league, I’ll f*cking blame you.” pic.twitter.com/gWhgzTpJNc