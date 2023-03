Μάικλ Τζόρνταν και Λεμπρόν Τζέιμς έχουν δώσει… έμπνευση σε χιλιάδες μπασκετμπολίστες. Κάτι ανάλογο, όμως, έγινε και σε κάποιους street artist στις Φιλιππίνες.

Ο ένας, ο Μάικλ Τζόρνταν, είναι ο G.O.A.T. του παγκόσμιου αθλητισμού. Ο άλλος, ο Λεμπρόν Τζέιμς, εκ των κορυφαίων παικτών που αγωνίστηκαν στο ΝΒΑ.

Η εικόνα των δυο “γιγάντων” του αθλητισμού μπήκε στο τερέν ενός γηπέδου μπάσκετ στις Φιλιππίνες και θα σε κάνει θα… βάλεις τα αθλητικά παπούτσια, για να βαρέσεις σουτάκια.

Το συγκεκριμένο video, με το εκπληκτικό τερέν κυκλοφόρησε στα social media και έχει γίνει viral.

They got a LeBron/MJ court in the Philippines



(via themayacarandang/IG) pic.twitter.com/QOgDUCVul1