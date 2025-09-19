Η Ελίνα Τζένγκο ρίχνεται στη μάχη του παγκοσμίου πρωταθλήματος στίβου

Έχοντας κάνει μια καταπληκτική σεζόν, η Ελίνα Τζένγκο δοκιμάζεται την Παρασκευή (19.09.2025, 15:00) στο Τόκιο. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του ακοντισμού θα ριχτεί στη μάχη των προκριματικών του παγκοσμίου πρωταθλήματος ανοικτού στίβου, στον προκριματικό του ακοντισμού γυναικών.

Η φετινή χρονιά ανήκει στην Ελίνα Τζένγκο. Η νίκη της στον τελικό του Diamond League στον ακοντισμό και η σταθερότητά της σε μεγάλες βολές, της δίνουν το απαραίτητο ψυχολογικό μπουστάρισμα, για να διεκδικήσει το πρώτο της μετάλλιο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2022 και 9η πέρυσι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού την Παρασκευή (19/9) θα αγωνιστεί στον προκριματικό του αγωνίσματος και στην πρώτη της βολή θα επιδιώξει να πετύχει το όριο των 62,50 μ. και να προκριθεί απευθείας στον τελικό του αγωνίσματος.

Η αθλήτρια του Γιώργου Μποτσκαριώβ βρίσκεται από τις 11 του μηνός στο Τόκιο έχει προσαρμοστεί με τη διαφορά ώρας, αλλά και με την έντονη υγρασία και είναι έτοιμη να επαναλάβει τις βολές που έκανε στη διάρκεια της χρονιάς.

Η αθλήτρια έχει φέτος 64,90 μ. και συνολικά τέσσερις αγώνες πάνω από τα 64,00 μέτρα. Στο Τόκιο θα επιδιώξει να βρει την πρώτη 65άρα βολή από το 2022 και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μονάχου. Η Τζένγκο μετέχει στο β΄ προκριματικό γκρουπ του ακοντισμού στις 15.00 ώρα Ελλάδος.

Το πρόγραμμα της 7ης ημέρας

11:33 100 μ. εμπ. (Γ) Έπταθλο

12:20 Ύψος (Γ) Έπταθλο

13:30 Ακοντισμός (Γ) Προκριματικός Α Γκρουπ

14:05 5000 μ. (Α) Προκριματικός

14:30 Σφαιροβολία (Γ) Έπταθλο

14:45 800 μ. (Γ) Ημιτελικός

14:50 Τριπλούν (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

15:00 Ακοντισμός (Γ) Προκριματικός Β Γκρουπ Τζένγκο

15:15 400 μ. εμπ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

15:27 400 μ. εμπ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

15:38 200 μ. (Γ) Έπταθλο

16:06 200 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

16:22 200 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ