Αθλητικά

Η Ελλάδα κόντρα στις ΗΠΑ στα προημιτελικά του United Cup

Τα ξημερώματα της Τετάρτης (07/01/26) ξεκινούν οι μάχες ανάμεσα στις δύο χώρες
Στέφανος Τσιτσιπάς
Στέφανος Τσιτσιπάς / ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Η Ελλάδα τελικά δεν θα αντιμετωπίσει την Ελβετία στα προημιτελικά του United Cup, αλλά τις ΗΠΑ, κάτι που σημαίνει ότι θα έχει πιο δύσκολο έργο για πρόκριση στην τετράδα.

Η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει τη Γκοφ (04:00), ο Τσιτσιπάς θα πάρει σειρά κόντρα στον Φριτζ (περίπου στις 06:00), ενώ το μεικτό διπλό του Τσιτσιπά με τη Σάκκαρη κόντρα στους δύο Αμερικανικό δίδυμο θα ακολουθήσει.

Οι ΗΠΑ είναι ο κάτοχος του τίτλου και σίγουρα είναι και το φαβορί κόντρα στην Ελλάδα, αλλά όλα είναι πιθανά σε τέτοιες μάχες.

Ο Τσιτσιπάς σε πέντε αγώνες με τον Φριτζ έχει 3 νίκες και η Σάκκαρη είναι στο 5-5 με την Γκοφ.

Οι ημιτελικοί και ο τελικός της διοργάνωσης θα γίνουν στο Σίδνεϊ (10-11/01/26).

