Η ερώτηση δημοσιογράφου στον Ντίνο Μήτογλου που προκάλεσε την έκρηξη του Βασίλη Σπανούλη

Η συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα της εθνικής Ελλάδας μπάσκετ από την Ουκρανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν ήταν και η πιο… ήρεμη, με τον Βασίλη Σπανούλη να εκνευρίζεται με ερώτηση δημοσιογράφου.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός έγινε έξαλλος με δημοσιογράφο που έκανε στον Ντίνο Μήτογλου μία “κακή ερώτηση.

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Η ερώτηση σχετιζόταν με την παραγωγικότητα του φόργουορντ του Παναθηναϊκού και με το πώς αισθάνθηκε που δεν μπόρεσε να βάλει περισσότερους πόντους.

«Αυτή είναι μία κακή ερώτηση. Μιλάμε για ένα ομαδικό σπορ. Δεν τίθεται ζήτημα πόντων… Επτά και πέντε και δύο κι ένας…

Τι μας ρωτάτε; Για τους πόντους…; Ποιος νοιάζεται;», απάντησε ο Βασίλης Σπανούλης.

Vassilis Spanoulis was not happy with a question about points and individual performances following Greece’s loss to Ukraine. 😐 pic.twitter.com/8nuTETlkqP — Basketball Sphere (@BSphere_) August 28, 2026

Στη συνέχεια αποχώρησε από την αίθουσα Τύπου, φανερά εκνευρισμένος.