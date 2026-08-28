Ουκρανία – Ελλάδα 82-76: Οδυνηρή ήττα για την εθνική μπάσκετ και η πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο δυσκόλεψε ακόμα περισσότερο

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ πάλεψε κόντρα στην Ουκρανία στη Ρίγα, ωστόσο ηττήθηκε με 82-76 για την πρώτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Μουντομπάσκετ και με ρεκόρ 3-4, η γαλανόλευκη θα χρειαστεί μία τεράστια υπέρβαση για να προκριθεί στην τελική φάση. Δείτε το Live του αγώνα.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη γνώρισε την τρίτη σερί ήττα της και παρέμεινε στην 5η θέση του 9ου προκριματικού ομίλου με 3 νίκες και 4 ήττες. Στην τελική φάση προκρίνονται οι τρεις πρώτοι, ενώ στην επόμενη αγωνιστική η εθνική Ελλάδας μπάσκετ υποδέχεται την Ισπανία (31/8, 19:00).

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Μετά από τις ήττες-σοκ από Ρουμανία (εκτός) και Πορτογαλία (εντός), η εικόνα της Ελλάδας δεν άλλαξε ιδιαίτερα, παρά τις προσθήκες των Καλάθη και Ντόρσεϊ.

Ήταν το ίδιο χλιαρή στην άμυνα, στην επίθεση δεν βρήκε ποτέ σοβαρές λύσεις και μοιράια γνώρισε την ήττα από μία Ουκρανία, η οποία δεν είχε και σε καλό βράδυ τον κορυφαίο παίκτη της, Μίχαλιουκ.

Η βαθμολογία του ομίλου

Ουκρανία 5-2

Γεωργία 4-3

Ισπανία 5-1

Μαυροβούνιο 4-3

Ελλάδα 3-4

Πορτογαλία 3-3

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Ο αγώνας

Μετά τα πρώτα λεπτά στα οποία η ελληνική ομάδα βρέθηκε από το 8-5 (3’23’’) στο 8-9 (4’20’’) και στο 11-12 (5’) με τον Μήτογλου να ευστοχεί. Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που έχτισαν πρώτοι μια μικρή διαφορά (22-14, 7’40’’). Λαρεντζάκης και Θανάσης Αντετοκούνμπο οδήγησαν στο 24-19 της πρώτης περιόδου με την Ελλάδα να κάνει την δική της επιστροφή στο παιχνίδι και τον Καλάθη να φέρνει ισορροπία (28-28, 15’30’’) και λίγο αργότερα να δίνει το προβάδισμα (36-37, 18’30’’). Η Ουκρανία κατάφερε να βρεθεί και πάλι στη θέση του οδηγού και να πάει στα αποδυτήρια με το +3 (40-37).

Η έναρξη της τρίτης περιόδου έφερε την Ουκρανία στο +6 (43-37, 21’). Ο Καλάθης με σκορ, κλέψιμο και ασίστ και ο Κώστας Αντετοκούνμπο οδήγησαν σε μία ακόμη ισοπαλία (43-43, 23’). Πέντε συνεχόμενοι πόντοι από τον Ντόρσεϊ έγραψαν το 48-48 (25’25’), με τον Τσκατσένκο να απαντά με διαδοχικά τρίποντα (54-48, 26’40’’) και τους Ουκρανούς να συνεχίζουν για το 62-54 με 10/23 από τα 6μ75. Ο Μήτογλου έδωσε μια λύση από μακριά (62-59, 29’45”).

To 12o τρίποντο των γηπεδούχων έστειλε την διαφορά στο +11 (70-59, 32’30”). Παπανικολάου και Καλαϊτζάκης έδωσαν ανάσες (70-63, 33’10”) και ο Τολιόπουλος ακολούθησε (75-66, 35′) με την Ουκρανία όμως να κρατά σταθερά το προβάδισμα (80-66, 36′). Ο Ντόρσεϊ μείωσε από τη γραμμή (80-71, 38′), ο Καλάθης με τρίποντο έγραψε το 80-74 (38’30”) και ο Μήτογλου ακολούθησε για το 80-76 (39’30”) με το τελικό 82-76 να σφραγίζει το παιχνίδι.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-19,40-37, 64-59, 82-76

ΟΥΚΡΑΝΙΑ (Μπαγκάτσκις): Σούλγκα 14 (4/6 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Τκατσένκο 6 (2), Κομπζίστι, Λουκάσοφ 2, Μίχαϊλιουκ 13 (2/8 δίποντα, 1/9 τρίποντα, 6/7 βολές, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μπομπρόφ 9 (2), Νοβίτσκι 2, Βοϊνάλοβιτς 11 (2), Σκαπίντσεφ 7 (3/5 δίποντα, 1/6 βολές, 6 ριμπάουντ), Κόβλιαρ 18 (2/6 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 5/6 βολές, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα)

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 16 (3/4 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 7/8 βολές, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Λαρεντζάκης 3 (1/4 τρίποντα), Τολιόπουλος 5 (1/6 σουτ), Καλάθης 17 (4/5 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα), Καλαϊτζάκης 2, Παπανικολάου 5 (2/7 σουτ, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Καραγιαννίδης 3, Κ. Αντετοκούνμπο 4, Θ. Αντετοκούνμπο 6 (4 ριμπάουντ), Μήτογλου 13 (1/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 5/6 βολές, 6 ριμπάουντ), Νετζήπογλου 2

Τα ομαδικά στατιστικά της Ουκρανίας: 13/32 δίποντα, 13/33 τρίποντα, 17/24 βολές, 38 ριμπάουντ (24 αμυντικά – 14 επιθετικά), 17 ασίστ, 7 κλεψίματα, 5 μπλοκ, 10 λάθη, 27 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά της Ελλάδας: 16/25 δίποντα, 9/32 τρίποντα, 17/24 βολές, 37 ριμπάουντ (26 αμυντικά – 11 επιθετικά), 22 ασίστ, 5 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 14 λάθη, 25 φάουλ.