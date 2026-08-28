Ο Παναθηναϊκός θέλει να τιμήσει τη μνήμη αδικοχαμένων ιδρυτικών στελεχών της Θύρας 13

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αναζητάει μέλη των οικογενειών των Γιώργου Κόσκορου και Δημήτρη Σαραντάκου, οι οποίοι, όντες ιδρυτικά στελέχη της Θύρας 13, απεβίωσαν σε δυστύχημα που σημειώθηκε στην πρώτη οργανωμένη εκδρομή των φίλων του «τριφυλλιού»

Πρόκειται για μία εκδρομή των οπαδών του Παναθηναϊκού που είχε γίνει το 1966 στη Βέροια.

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“Ο Παναθηναϊκός δεν αναζητά απλώς δύο οικογένειες. Αναζητά δύο κομμάτια της Ιστορίας του, γιατί πιστεύει ότι κανείς από όσους αγάπησαν τον σύλλογο και σημάδεψαν την πορεία του δεν πρέπει να μείνει στη λήθη”, αναφέρει η πράσινη ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αναζητά τις οικογένειες δύο ανθρώπων που έγραψαν, με τον πιο σκληρό τρόπο, ένα κομμάτι της Ιστορίας του συλλόγου

Υπάρχουν στιγμές που δεν καταγράφονται στους πίνακες των τίτλων, ούτε στα στατιστικά των αγώνων. Στιγμές που μένουν για πάντα χαραγμένες στην Ιστορία ενός συλλόγου, γιατί γράφτηκαν με αγάπη, αφοσίωση και, δυστυχώς, με ανθρώπινες απώλειες.

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Με απόφαση του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος, ο σύλλογος αποφάσισε, στο πλαίσιο των δράσεων τιμής για την τελευταία αγωνιστική περίοδο πριν από τη μετάβαση στο νέο γήπεδο στον Βοτανικό, να αποδώσει φόρο τιμής όχι μόνο στους ποδοσφαιριστές που έγραψαν τις μεγαλύτερες στιγμές της Ιστορίας του, αλλά και σε δύο ανθρώπους που ταύτισαν τη ζωή τους με τον Παναθηναϊκό και έφυγαν πρόωρα, αφήνοντας το δικό τους αποτύπωμα στη συλλογική μνήμη.

Στις 27 Νοεμβρίου 1966, λίγες μόλις ημέρες μετά την ίδρυση της Θύρας 13, πραγματοποιήθηκε η πρώτη οργανωμένη εκδρομή των φίλων του Παναθηναϊκού (και γενικότερα φιλάθλων στη χώρα μας) για τον εκτός έδρας αγώνα με τη Βέροια. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, το λεωφορείο που μετέφερε τους φιλάθλους συγκρούστηκε με οδοστρωτήρα έξω από την Κατερίνη. Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους ο Γιώργος Κόσκορος και ο Δημήτρης Σαραντάκος, ο οποίος συγκαταλεγόταν στα ιδρυτικά μέλη της Θύρας 13.

Το τραγικό αυτό γεγονός αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη απώλεια στην Ιστορία της οργανωμένης κερκίδας του Παναθηναϊκού.

Σχεδόν έξι δεκαετίες αργότερα, ο Παναθηναϊκός θεωρεί χρέος του να αναζητήσει τις οικογένειες των δύο αυτών ανθρώπων, ώστε να τις τιμήσει συμβολικά με την παροχή εισιτηρίου διαρκείας στο πλαίσιο της Ιστορικής μετάβασης του συλλόγου στη νέα του εποχή.

Για τον λόγο αυτό, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός καλεί τα μέλη των οικογενειών των Γιώργου Κόσκορου και Δημήτρη Σαραντάκου ή οποιονδήποτε διαθέτει πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό τους, να επικοινωνήσει με τον σύλλογο (210 8709000).

Ο Παναθηναϊκός δεν αναζητά απλώς δύο οικογένειες. Αναζητά δύο κομμάτια της Ιστορίας του, γιατί πιστεύει ότι κανείς από όσους αγάπησαν τον σύλλογο και σημάδεψαν την πορεία του δεν πρέπει να μείνει στη λήθη.

Η μνήμη και η ευγνωμοσύνη ενός μεγάλου συλλόγου οφείλουν να μένουν ζωντανές για πάντα.

Οι δύο αυτοί άνθρωποι εκπροσωπούν μια σελίδα της Ιστορίας του Παναθηναϊκού που για δεκαετίες έμεινε σχεδόν ξεχασμένη».