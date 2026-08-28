Ο Ολυμπιακός κατέθεσε πρόταση στην Μπέτις για τον Πάμπλο Γκαρθία

Ο Ολυμπιακός έχει βάλει στο φουλ τις μηχανές του τις τελευταίες ώρες και είναι έτοιμος να ολοκληρώσει σπουδαίες μεταγραφικές κινήσεις. Μετά τη διαφαινόμενη απόκτηση του Βραζιλιάνου Ντοντό για το δεξιό άκρο της άμυνας, οι Πειραιώτες κινούνται για τον Πάμπλο Γκαρσία.

Ο Ολυμπιακός προσφέρει 9.000.000 ευρώ στην Μπέτις για την απόκτηση ποσοστού ύψους 70% των δικαιωμάτων του 20χρονου αριστεροπόδαρου εξτρέμ.

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Οι Ισπανοί ζήτησαν χρόνο για να απαντήσουν, με τον Ολυμπιακό να δουλεύει και άλλες περιπτώσεις για τα εξτρέμ, την ώρα που το θέμα του Ρούμπεν Βάργκας έχει “παγώσει”.

Ο Πάμπλο Γκαρσία προέρχεται από τις ακαδημίες της Μπέτις και από το 2025 αποτελεί παίκτης της ανδρικής ομάδας.

Έχει καταγράψει 32 συμμετοχές σε La liga, Κόπα Ντελ Ρέι, Europa και Conference League και έχει σκοράρει 3 φορές, ενώ έχει μοιράσει και μία ασίστ.

Μάλιστα, στον τελευταίο αγώνα της Μπέτις σκόραρε απέναντι στη Βαλένθια και έδωσε τους τρεις βαθμούς στην ομάδα του για τη δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα.