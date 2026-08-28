Η Εθνική μπάσκετ στα σχοινιά: Πώς μπορεί να προκριθεί στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ γνώρισε οδυνηρή ήττα και από την Ουκρανία και χρειάζεται πλέον ένα “θαύμα” για να προκριθεί στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η γαλανόλευκη υποχώρησε στο 3-4 και παρέμεινε στην πέμπτη θέση της κατάταξης του ομίλου της. Τι ζητάει από εδώ και πέρα η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ για να βρεθεί σίγουρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο; Τίποτα λιγότερο από 5/5 νίκες.

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Πρέπει, δηλαδή, να κερδίσει και τα πέντε παιχνίδια που έχουν απομείνει κόντρα σε Ισπανία, Γεωργία και Ουκρανία. Με την εικόνα της γαλανόλευκης και χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μοιάζει πολύ δύσκολο.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

Γεωργία – Μαυροβούνιο 101-74

Ουκρανία – Ελλάδα 82-76

Ισπανία – Πορτογαλία (31/8, 22:00)

Η βαθμολογία του ομίλου

Ουκρανία 5-2

Γεωργία 4-3

Ισπανία 5-1

Μαυροβούνιο 4-3

Ελλάδα 3-4

Πορτογαλία 3-3

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της Εθνικής ως το τέλος

1η αγωνιστική: Ουκρανία – Ελλάδα 82-76

2η αγωνιστική: Ελλάδα – Ισπανία (31/8,19:00)

3η αγωνιστική: Ελλάδα – Γεωργία (26/11)

4η αγωνιστική: Ισπανία – Ελλάδα (29/11)

5η αγωνιστική: Ελλάδα – Ουκρανία (26/2)

6η αγωνιστική: Γεωργία – Ελλάδα (1/3)