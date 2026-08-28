Ο Αζεντίν Ουναΐ στην Ολλανδία για τον Άγιαξ

Ο Αζεντίν Ουναΐ, το όνομα του οποίου έχει ακουστεί και για τον Παναθηναϊκό, ψάχνει τρόπο να αποχωρήσει από την Τζιρόνα και φέρεται να βρίσκεται κοντά στον Άγιαξ.

Οι Καταλανοί θέλουν να καρπωθούν τη ρήτρα των 25 εκατομμυρίων ευρώ, μόνο που καμία ομάδα δεν είναι διατεθειμένη να δώσει ένα τόσο μεγάλο ποσό για τον Ουναΐ.

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Ομάδες όπως η PSV Αϊντχόφεν, προσπάθησαν να τον αγοράσουν φθηνότερα, αλλά δεν τα κατάφεραν, με τον Μαροκινό να έχει ξεμείνει στην Τζιρόνα, η οποία θα αγωνιστεί στη δεύτερη κατηγορία του ισπανικού πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ, πάντως, ο 26χρονος άσος εμφανίζεται να πήρε άδεια από την Τζιρόνα, ώστε να μεταβεί στο Άμστερνταμ με σκοπό να συζητήσει την προοπτική του Άγιαξ.

Το όνομα του Μαροκινού ακούγεται και για τον Παναθηναϊκό, με τους ανθρώπους της ομάδας να παρακολουθούν τις εξελίξεις, δίχως να έχουν κάνει κάποια επίσημη κίνηση.