Σπανούλης: «Δεν κοιτάμε ούτε 5/5, ούτε 4/5, κοιτάμε μόνο το επόμενο παιχνίδι»

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν είχε όρεξη, όπως ήταν φυσικό, για πολλά λόγια και αναλύσεις μετά τη νέα οδυνηρή ήττα της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ από την Ουκρανία που δυσκόλεψε αφάνταστα το έργο της πρόκρισης στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός δεν θέλησε να μπει καν στη διαδικασία των σεναρίων και στάθηκε στην κατάχρηση της ντρίμπλας που έκαναν οι παίκτες της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ, οι οποίοι δεν κυκλοφόρησαν καλά την μπάλα και “κόλλησαν” στην επίθεση στο τέταρτο δεκάλεπτο.

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«Συγχαρητήρια στην Ουκρανία. Ήταν πολύ σημαντική στιγμή στο τρίτο δεκάλεπτο, όταν ήμασταν στην ισοπαλία και είχαμε δύο κακές αποφάσεις, που οι αντίπαλοι τιμώρησαν με δύο τρίποντα. Εκεί άλλαξε το μομέντουμ του αγώνα. Γενικά κάναμε κάποια καλά και πολλά κακά πράγματα. Η Ουκρανία έπαιξε πιο δυναμικά και ήταν μια σκάλα πιο γρήγορη από μας. Η Ουκρανία έβαλε πολλά μεγάλα σουτ. Παίξαμε καλή άμυνα στον Μίχαϊλιουκ, αλλά είχε 3/17 σουτ και πήρε κακές επιθέσεις, αλλά δεχτήκαμε πολλούς πόντους από άλλους παίκτες κι αυτό μας πλήγωσε», τόνισε ο Βασίλης Σπανούλης στη συνέντευξη Τύπου.

Μιλώντας στην ΕΡΤ είπε: «Ήταν σε όλο το ματς πιο physical και μια ταχύτητα πάνω από μας. Τα παιδιά προσπάθησαν πολύ, έδωσαν ό,τι μπορούσαν, πιστεύω πως μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερη δουλειά σε κάποια πράγματα που είπαμε. Θέλαμε πολύ να κερδίσουμε, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε. Έχουμε ακόμη πέντε παιχνίδια, πρώτα την Ισπανία και πρέπει να έχουμε μόνο αυτό στο μυαλό μας. Δεν κοιτάμε ούτε 5/5, ούτε 4/5, κοιτάμε μόνο το επόμενο παιχνίδι, όχι τους συνδυασμούς.

Να παίξουμε μπροστά στον κόσμο μας και να αντιδράσουμε και να δείξουμε καλύτερη εικόνα. Πρέπει να αυξήσουμε την ενέργεια και την σκληράδα μας, να έχουμε καλύτερες επιλογές στην επίθεση και να μοιράσουμε καλύτερα την μπάλα. Κάναμε σήμερα πολλές φορές κατάχρηση της ντρίμπλας. Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι, το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να είμαστε καλύτεροι σε άμυνα κι επίθεση και να παίξουμε με μεγαλύτερη ενέργεια σε μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Ο Νικ (Καλάθης) ήταν πολύ καλός, αλλά δεν χτυπήσαμε καλά τις αλλαγές των Ουκρανών και δεν χτυπήσαμε όπως θα ήθελα τον ψηλό τους, τον Σκαπίντσεφ, που είναι βαρύς».