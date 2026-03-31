Η Εθνική παίδων πανηγύρισε ιστορική πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ Κ17

Η Εθνική παίδων κέρδισε 1-0 τη Νορβηγία και περίμενε τη Γαλλία να κερδίσει τη Γερμανία για να εξασφαλίσει το εισιτήριο για το Μουντιάλ Κ17.

Αυτό έγινε και η Εθνική παίδων ζει ιστορικές στιγμές, αφού προκρίθηκε για πρώτη φορά στα τελικά του Μουντιάλ στην ιστορία της. Το γκολ που έδωσε τη νίκη στην Ελλάδα κόντρα στη Νορβηγία πέτυχε ο Τσίγκας με κεφαλιά, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Χαλδέζου στο 32′.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μπορεί να μην κατάφερε να προκριθεί στο Euro, αλλά κυνήγησε μέχρι τέλους την πρόκριση στο Μουντιάλ και κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τη διοργάνωση που θα διεξαχθεί στο Κατάρ τον Νοέμβριο του 2026.

Η ομάδα του Βασίλη Παπαδάκη κατέλαβε τη δεύτερη θέση στον όμιλο και πήρε το εισιτήριο του καλύτερου δεύτερου.

Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής παίδων

1. Μαυροβούνιο 6

2. Ελλάδα 6

3. Σουηδία 4

4. Νορβηγία 1