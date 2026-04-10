Η Εθνική πόλο ανδρών συμμετείχε στην Ακολουθία του Επιταφίου στην Αλεξανδρούπολη

Οι αθλητές της ομάδας κουβάλησαν τον Επιτάφιο στον Ιερό ναό του Αγίου Νικολάου
Οι αθλητές της Εθνικής πόλο ανδρών στην περιφορά του Επιταφίου/ EUROKINISSI

Η Εθνική πόλο ανδρών αυτή την εβδομάδα συμμετέχει στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διεξάγονται στην Αλεξανδρούπολη και τη Μ. Παρασκευή που δεν είχε να δώσει αγώνα, συμμετείχε στην περιφορά του Επιταφίου.

Στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου στην Αλεξανδρούπολη βρέθηκαν οι αθλητές της Εθνικής πόλο ανδρών κουβαλώντας τον επιτάφιο μπροστά σε πλήθος πιστών που ήταν εκεί σε κλίμα κατάνυξης για την ημέρα. Οι Δημήτρης Σκουμπάκης, ο Δημήτρης Νικολαΐδης και οι νεαροί Δημήτρης Χατζής, Νίκος Καστρινάκης πήραν στους ώμους τους τον Επιτάφιο.

Εικόνες από την περιφορά του Επιταφίου από μέλη της Εθνικής πόλο ανδρών στην Αλεξανδρούπολη/ EUROKINISSI

Οι παίκτες του Βαγγέλη Βλάχου έχουν ακόμα να δώσουν δύο παιχνίδια έχοντας πάρει την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία το Μεγάλο Σάββατο (11/4, 17:30) και την Ισπανία την Κυριακή του Πάσχα (12/4, 13:00), διεκδικώντας το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα, ώστε να έχει πιο βατό αντίπαλο στον προημιτελικό της τελικής φάσης που θα διεξαχθεί τον Ιούλιο (20-26).

