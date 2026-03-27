Η εθνική του Ιράν εμφανίστηκε με σχολικές τσάντες σε φιλικό αγώνα με τη Νιγηρία

Τίμησαν τη μνήμη των αδικοχαμένων μαθητριών της πόλης Μινάμπ
Παίκτης της εθνικής ομάδας του Ιράν με σχολική τσάντα / REUTERS/Umit Bektas/File Photo

Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να συνεχίζεται, οι διεθνείς ποδοσφαιριστές του Ιράν συγκεντρώθηκαν στην Τουρκία για ένα φιλικό αγώνα με τη Νιγηρία και τίμησαν τη μνήμη τις μαθήτριες της πόλης Μινάμπ, που έχασαν πρόσφατα τη ζωή τους, ως θύματα του πολέμου.

Το Ιράν αντιμετώπισε τη Νιγηρία σε φιλικό παιχνίδι που διεξήχθη στην Τουρκία και οι παίκτες της εθνικής ομάδας των Ιρανών εμφανίστηκαν στον αγωνιστικό χώρο με σχολικές τσάντες, ως φόρο τιμής για τις μαθήτριες που βρήκαν μαρτυρικό θάνατο, μετά από αμερικανική αεροπορική επίθεση, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η πρεσβεία τους.

Πιο συγκεκριμένα, στη σχετική ανάρτηση αναφέρονται τα εξής: “Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν εμφανίστηκε με σχολικές τσάντες κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου πριν από φιλικό αγώνα με τη Νιγηρία, τιμώντας τις μαθήτριες σχολείου στην πόλη Μινάμπ που βρήκαν μαρτυρικό θάνατο στην πρόσφατη αμερικανική αεροπορική επίθεση”.

Ο αρχηγός του Ιράν και παίκτης του Ολυμπιακού συμμετείχε στη συγκινητική κίνηση των διεθνών ποδοσφαιριστών / REUTERS/Umit Bektas

Ο βομβαρδισμός στην πόλη Μινάμπ έγινε στις 28 Φεβρουαρίου, με τους νεκρούς να υπολογίζονται σε 175 άτομα, ανάμεσα στα οποία και 100 παιδιά.

